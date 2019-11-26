Николаевские таможенники обнаружили 28 тонн контрабандного топлива

Николаевские таможенники ГФС при осмотре судна в специализированном морском порту "Ольвия" обнаружили 28 тонн контрабандного мазута стоимостью более 221 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

"Во время оформления одного из судов заграничного плавания под флагом Сингапура, которое шло из Амстердама с грузом каменного угля, в топливных танках таможенники обнаружили 28 тонн незаявленного тяжелого топлива.

Стоимость контрабандного мазута - более 221 тысяч гривен. Сейчас сотрудники Николаевской таможни завели дело о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины", - заявил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

По его словам, в случае, если суд подтвердит правомерность действий таможенников, контрабандисты вынуждены будут заплатить в госбюджет почти полмиллиона гривен.

Экономическая правда