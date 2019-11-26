Все разделы
Укр / Рус

Николаевские таможенники обнаружили 28 тонн контрабандного топлива

Вторник, 26 ноября 2019, 12:27

Николаевские таможенники ГФС при осмотре судна в специализированном морском порту "Ольвия" обнаружили 28 тонн контрабандного мазута стоимостью более 221 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

"Во время оформления одного из судов заграничного плавания под флагом Сингапура, которое шло из Амстердама с грузом каменного угля, в топливных танках таможенники обнаружили 28 тонн незаявленного тяжелого топлива.

Стоимость контрабандного мазута - более 221 тысяч гривен. Сейчас сотрудники Николаевской таможни завели дело о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины", - заявил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

По его словам, в случае, если суд подтвердит правомерность действий таможенников, контрабандисты вынуждены будут заплатить в госбюджет почти полмиллиона гривен.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ГФС таможня топливо контрабанда

powered by lun.ua
Материалы по теме
НАБУ задержало замначальника Киевской таможни 26 ноября 2019, 11:51
Нефьодов: Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками 25 ноября 2019, 13:39
Prozorro интегрировалась с реестром налоговой службы 29 октября 2019, 16:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!