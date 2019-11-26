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У Милованова объяснили, зачем проводят дерегуляцию бизнес-среды

Вторник, 26 ноября 2019, 11:36

Основная задача дерегуляции бизнес-среды Украины, которую проводит Минэкономики, - устранение избыточного регуляторного давления государства на бизнес.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта на форуме из качественного регулирования бизнеса, организованного Экономической правдой.

Также, по словам Кухты, основная задача дерегуляции - упрощение процедур для ликвидации чрезмерного контроля бизнес-деятельности.

"Это и уменьшение частоты проверок, и уменьшение количества контролирующих органов, отмена лишних разрешений и лицензий, построение эффективной и удобной в администрировании регуляции в тех сферах, где она необходима.

Создание благоприятной среды для внутренних и иностранных инвестиций не только позволит сформировать здоровую конкуренцию на рынке, но и станет драйвером усиления бизнеса во всех отраслях", - заявил замминистра.

По его словам, дерегуляция охватывает все сферы экономики, но концентрируется на тех, которые больше всего влияют на малый и средний бизнес или создают наибольшие препятствия для нормального функционирования предприятий.

Александр Колесниченко, ЭП

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Минэкономики бизнес

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