Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания

В мировом рейтинге процветания-2019 Украина заняла 96 место из 167.

Об этом говорится в рейтинге, составленном аналитической организацией Legatum Institute.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом Украина поднялась на три позиции, а за 10 лет (с 2009 года) опустилась в рейтинге на 10 позиций.

Подчеркивается, что сильные стороны Украины - образование (37 место) и условия жизни (69 место), а слабые - социальный капитал, то есть межличностное доверие и доверие к институтам (148 место) и личная безопасность (145 место).

Рядом с Украиной в рейтинге оказались Тунис и Куба - 95 и 97 место соответственно.

Рейтинг возглавила Дания, на втором месте - Норвегия, на третьем - Швейцария.

Составители рейтинга анализируют состояние образования и здравоохранения, уровень безопасности, личной свободы, состояние окружающей среды, качество государственных услуг и то, легко ли в стране заниматься предпринимательством и инновациями.

Также в топ-5 вошли Швеция и Финляндия.

В топ-10 также вошли Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Исландия.

Великобритания на 11 месте, Канада - на 14, США - на 18, Япония - 19, Франция - 23.

Чехия - на 28 месте, Литва - на 33, Латвия - 35, Польша - 36, Румыния - 47, Грузия - 53, Казахстан - 68, Беларусь - 73, Россия - 74, Молдова - 81.

Замыкает рейтинг Южный Судан.

Индекс процветания Legatum 2019 показывает, что глобальное процветание находится на самом высоком уровне за всю историю: 148 из 167 стран имеют более высокий уровень благосостояния, чем 10 лет назад.

Экономическая правда