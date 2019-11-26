Мошенники продали в Украине фейковых акций Tesla на 12 миллионов

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении 2 организаторов фейкового представительства компании "Tesla Motors Inc" в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 2 человека в 2017-2019 годах создали в Украине ряд компаний - псевдопредставительств американской компании "Tesla Motors Inc", использовав при этом похожие названия.

"Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации "Tesla", а также автомобилей этой марки.

В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали", - подчеркнули в прокуратуре.

Подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

"На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

Экономическая правда