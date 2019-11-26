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Всемирный банк отреагировал на подписание закона о незаконном обогащении

Вторник, 26 ноября 2019, 09:15

Всемирный банк приветствовал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о незаконном обогащении.

Источник: сообщении Всемирного банка в Facebook.

Дословно: "Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. 

Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников".

Детали: Во Всемирном банке отметили, что гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые "чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины".

Напомним:

25 ноября Владимир Зеленский подписал законопроект № 1031, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Предыстория:

31 октября Верховная Рада проголосовала за возвращение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за незаконное обогащение.

В июне Зеленский подавал проект закона, которым предлагалось наказывать госслужащих за сомнительные активы.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Украинская правда

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закон Всемирный банк

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