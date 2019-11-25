Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие правки внесут народные депутаты в законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и при каких условиях у иностранцев появится возможность покупать землю в Украине.

Источник: Зеленский в видеоролике на Youtube

Прямая речь: "Земля наша украинская. Гордимся, что приняли закон в первом чтении, проголосовали за снятие моратория на продажу земли. Каждый украинец станет владельцем своей земли.

Перед вторым чтением мы внесем изменения...о том, что возможность приобрести украинскую землю иностранцами (физическими и юрлицами – ред.) будет только после решения референдума...Пакет законопроектов о народовластии обязательно примем в ближайшее время.

Перед вторым чтением уменьшим лимит (количество земли в одних руках после снятия моратория на продажу – ред.). И в следующем году мы планируем – и это уже утверждено в новом бюджете – выделить 4 миллиарда на поддержку маленьких фермеров.

Чтобы наши маленькие фермеры становились большими".

Предистория:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли. Решение поддержали 240 нардепов.

Согласно проекту, с 1 ноября 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

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Украинская правда