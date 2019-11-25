Лондон не продлил лицензию Uber

Транспортное управление Лондона отказалось выдать новую лицензию сервису онлайн-заказа такси Uber, что ставит под угрозу его дальнейшую работу в британской столице.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Компания может подать жалобу на решение регулятора в течение 21 дня. Uber сможет продолжать работу в Лондоне до тех пор, пока решение регулятора будет утверждаться судом.

Лицензия Uber была отозвана в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности пассажиров, однако после этого Uber продолжал предоставлять свои услуги, поскольку компания подала апелляцию на решение TfL. Сервис работает по временной лицензии, срок действия которой истекает 25 ноября.

Несмотря на то, что компания добилась некоторого прогресса, сумев рассеять часть сомнений регулятора, последний по-прежнему опасается, что к приложению и, соответственно, к перевозке пассажиров могут получать доступ неавторизованные водители.

Регулятор выявил не менее 14 тыс случаев, когда водители, не имеющие лицензии или лишенные ее, получали доступ к аккаунтам авторизованных водителей Uber и, соответственно, могли перевозить пассажиров.

Уязвимость в приложении Uber позволяла сторонним людям загружать свои фотографии в аккаунты авторизованных водителей, отмечают в TfL.

Многие водители теперь не только станут безработными, но и столкнутся с проблемой при оплате лизинговых взносов за автомобиль, пишет Bloomberg.

Лондон является одним из ключевых городов для Uber за пределами США, в британской столице компания работает с порядка 45 тыс лицензированных водителей. TfL выдал лицензии ряду конкурирующих с Uber сервисов, включая Ola, ViVan и Bolt.