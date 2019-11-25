Сенаторы США написали основателю Amazon: есть вопросы о защите данных Ring в Украине

5 американских сенаторов из Демократической партии написали письмо основателю Amazon Джеффу Безосу с запросом о работе компании Ring.

Об этом сообщает AIN.ua.

Отмечается, что компанию Ring Amazon купил в феврале 2018 года за 1 миллиард долларов.

"Стартап, который производит IoT-гаджеты для охраны дома, в январе 2019 года попал в скандал. Выяснилось, что сотрудники украинского офиса имеют "неограниченный" доступ к записям с камер американцев и просматривают их, чтобы размечать отрывки для обучения нейросети", - говорится в сообщении.

Сенаторы США стремятся узнать детали ситуации и другие меры, к которым прибегает Ring для безопасного хранения данных.

Сообщается, что сенаторы ссылаются на расследование издания The Intercept и других материалов по январскому скандалу.

Там, в частности, говорилось о полномочиях сотрудников украинского офиса, а также о возможности высокопоставленных сотрудников Ring иметь доступ к видеозаписям некоторых камер в прямом режиме.

Если хакеры получат доступ к этим данным, это не только угрожает приватности и безопасности американцев, но и национальной безопасности США.

На вопросы сенаторов нужно ответить не позднее 6 января 2020 года.

Их, в частности, интересует, сколько устройств компания Ring продала в США, удаляет ли Ring записи пользователя, которые хранятся на серверах компании, как часто компания проверяет системы относительно уязвимости, разрешен ли посторонний аудит.

Кроме этого, сенаторы хотят узнать, как много инцидентов по вопросам безопасности зафиксировала компания за последние два года и детали каждого.

Как отмечается в СМИ, Ring предоставил украинским командам неограниченный доступ ко всей базе данных камер Ring в незашифрованном виде. Каждый файл якобы был связан с конкретным пользователем.

Сенаторы также спрашивают, сколько сотрудников Amazon и Ring имеют к данным с камер американцев, как их доступ контролируют, записывают и проверяют, имеют ли сотрудники доступ к прямым трансляциям, имеют ли они доступ к другой информации пользователя.

Также авторы письма просят описать процесс, по которому сотрудники в Украине и другой стране получают доступ к данным американца. Они интересуются, какие стандарты при этом соблюдаются, в каких еще странах сотрудники имеют доступ к данным американцев.

Отмечается, что сенаторы также стремятся узнать правила хранения и защиты данных в каждой такой стране и могут ли иностранные правительства получить к ним доступ юридическими или другими методами.