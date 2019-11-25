В Нацкомиссии связи прокомментировали продажу Vodafone Украина

Продажа второго по величине украинского мобильного оператора "Vodafone Украина" азербайджанской компании Bakcell не окажет существенного влияния на его работу.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский.

"Считаю, смена собственника не должна существенно повлиять на деятельность "ВФ Украина", - сказал он.

Кроме этого, Животовский подтвердил, что компания продолжит предоставлять услуги под брендом Vodafone и все ее тарифные планы и услуги продолжат действовать.

"Если говорить о взаимодействии компании с регулятором, то мы надеемся на продолжение конструктивного диалога по всем направлениям, в том числе и по выполнению указа президента о максимальном покрытии территории Украины широкополосным доступом к интернету", - отметил глава НКРСИ.

Напомним:

Российская телеком-компания МТС 25 ноября официально объявила о продаже 100% доли в Vodafone Украина компании Bakcell.