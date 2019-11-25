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Нефьодов: Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками

Понедельник, 25 ноября 2019, 13:39

За последние 3 месяца было только 2 дня, когда счета Государственной фискальной службы не блокировались судебными исками.

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в комментарии "Интерфакс-Украина".

"За последние 3 месяца было только 2 дня, когда ГФС могла за что-нибудь заплатить, потому что ее счета ежедневно блокируются различными судебными исками.

Поэтому у нас возникла проблема с оплатой последнего транша, но только по техническим причинам. Мы ежедневно подаем платежи в Госказначейство. Но все будет хорошо" , - заявил глава таможни.

По его словам, сейчас идут судебные процессы, в которых государство стремится разблокировать счета ГФС, ведь судебный запрет не позволяет осуществлять почти все расходы, кроме тех, которые защищены в частности по выплате зарплат сотрудникам.

Напомним, что 15 ноября Государственная таможенная служба зарегистрировала юридические лица всех 16 таможен и назначило и.о. для каждой из них, старт обновленой таможни планируется с декабря.

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ГФС

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