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Антимонопольный комитет сделал замечание КГГА из-за "Карточки киевлянина"

Понедельник, 25 ноября 2019, 13:04

В Антимонопольном комитете высказали замечания относительно монопольного положения Ощадбанка в обслуживании "Карточек киевлянина".

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Отмечается, что в Комитет обратились жители Киева, которых беспокоили "размеры и порядок взимания комиссионного вознаграждения АО "Ощадбанк" - единственного банка, обслуживающего указанный проект".

В результате проверки АМКУ установил, что в 2016-2018 годах в КГГА с предложениями о сотрудничестве в рамках проекта "Карточка киевлянина" обращались "Укргазбанк" и Приватбанк. Но они длительное время не получали ответа от КГГА.

В декабре 2018 года проект обновили, а карточку переименовали в "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

"Обязанность привлекать к нему субъектов, в том числе банки, положено уже на КП "Главный информационно-вычислительный центр". Коммунальное предприятие также должно согласовывать такое привлечение с соответствующими подразделениями Киевской городской государственной администрации.

Однако с 1 января 2019 года ситуация не изменилась, и АО "Ощадбанк" единолично обслуживает карточку "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

То есть, действиями органа власти созданы условия обслуживания карты только АО "Ощадбанк" при отсутствии у него конкурентов, а льготники города Киева лишены возможности выбора банка", - подчеркивают в АМКУ.

Отмечается, что при наличии конкуенции между несколькими банками жители Киева могли бы выбрать банк с более выгодными условиями обслуживания карты.

Для недопущения нарушения конкурентного законодательства Комитет предоставил рекомендации органам власти.

О результатах их рассмотрения КГГА и КП "Главный информационно-вычислительный центр" должны сообщить в 30-дневный срок.

Экономическая правда

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Киев ТЭК Ощадбанк

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