США могут предусмотреть санкции за "Северный поток-2" в бюджете-2020
Конгресс США может предусмотреть санкции против российского проекта "Северный поток-2" в американском оборонном бюджете на 2020 год.
Источник: Голос Америки со ссылкой на оборонное издание Defensenews
Прямая речь председателя Комитета международных дел Сената США сенатора Джима Риша: "Окно возможностей закрывается. Значительную часть "Северного потока" уже построено.
Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, (компании, участвующие в проекте, – ред.) будут вынуждены закрыться, и, думаю, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать".
Детали: Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, определяющим оборонительные расходы США.
Включение положения о санкциях в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса и в банковском комитете.
Текст законопроекта пока не раскрывают. Но, по словам сенатора, положение о санкциях будет созвучным с пунктами законопроекта, поданного в июле сенатором Тедом Крузом.
Тот документ предлагает ввести санкции против судов, участвующих в построении российского трубопровода "Северный поток".
США выступают против воплощения "Северного потока-2", поскольку он увеличит зависимость Европы от российского газа и навредит Украине.
Украинская правда
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