Гончарук о визите миссии МВФ: Провели конструктивные переговоры
Премьер Алексей Гончарук оценивает переговоры с миссией Международного валютного фонда как конструктивные.
Источник: Правительственный портал по итогам визита миссии МВФ в Украину
Прямая речь Гончарука: "Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев".
"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве".
Детали: Как отмечает Правительственный портал, миссия МВФ, которая находилась в Украине 14-22 ноября, также акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.
Дословно Правительственный портал: "По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформ, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".
Что было раньше: Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.
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