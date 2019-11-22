Счетная палата объяснила резкий рост прибыли Нацбанка

Часть прибыли до распределения Национального банка, перечисленная в госбюджет на 2019 год, является большей, чем минимальные обязательства регулятора, не благодаря результатам деятельности в 2018 году, а в результате ретроспективного применения изменений в учетной политике.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет-2018.

"Прибыль до распределения по результатам деятельности НБУ в прошлом году составила 46,4 млрд грн и увеличена до 68,5 млрд грн в связи с ретроспективным применением с начала 2018 изменений учетной политики регулятора при определении реализованных результатов по операциям в иностранной валюте, монетарном золотые и банковских металлах через внедрение нового Порядка расчета чистой открытой валютной позиции и определения нереализованных и реализованных результатов по указанным операциям", - говорится в отчете.

В государственный бюджет регулятор перечислил 64,9 млрд грн с прибыли до распределения, что на 36,3% больше, чем минимальный объем обязательств НБУ на 2019 год (47,6 млрд грн).

Счетная палата отмечает, что НБУ не обеспечил качественного и обоснованного планирования сметы административных расходов на 2018 год. Об этом свидетельствует существенное отличие между плановыми и фактическими показателями сметы, а также неоднократные изменения показателей, образованию значительных нераспределенных лимитов расходов и инвестиций.

Несмотря на многочисленные корректировки, показатели сметы административных расходов Нацбанка недовыполнены по расходам на 522 млн грн (17,7%), по инвестициям - на 386 млн грн (71,1%). Произошло высвобождение резервов по активам в объеме 2,6 млрд грн.

Экономическая правда