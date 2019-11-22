Основатель Telegram советует удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов.

Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения WhatsApp - это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для слежки за фотографиями и сообщениями, не относящимися к WhatsApp", - подчеркнул основатель мессенджера Telegram.

По его словам, "бэкдоры" в WhatsApp не только не исчезают, но и появляются один за другим.

"В мае я предсказал, что бэкдоры ("черные ходы", - ред.) в WhatsApp будут обнаруживаться, и одна серьезная проблема безопасности будет следовать за другой. На этой неделе был найден очередной "черный ход" в WhatsApp. Как и предыдущие, этот новый бэкдор сделал все данные на вашем телефоне уязвимыми для хакеров и государственных учреждений. Все, что нужно сделать хакеру, - это отправить вам видео - и все ваши данные окажутся во власти злоумышленника", - предупредил Дуров.

Ранее об опасности использования как WhatsApp так и Telegram предупреждал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Вместо этих мессенджеров он рекомендовал использовать Signal или Wire.