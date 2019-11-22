"Укрзализныця" не планирует закупать дизель-поезда в 2020 году

"Укрзализныця" не планирует в 2020 году закупку региональных дизельных поездов. Соответствующие расходы не предусмотрены проектом финплана компании на следующий год.

Об этом заявил глава правления Крюковского вагоностроительного завода Максим Крамаренко, передает ЦТС.

"ДПКр-3: по контракту предусматривалась закупка шести, а ныне "Укрзализныця" берет только один. На КВСЗ надеялись, что остальные - еще пять - поставим в 2020 году. Но в проекте финплана УЗ на следующий год приобретение дизель-поездов не предвидится", – заявил он.

"А мы, имея заключенный договор, заказали силовые установки, другие дорогостоящие комплектующие, в том числе и у европейских производителей", – посетовали на КВСЗ.

Напомним, что сейчас на Приднепровской железной дороге проходят испытания первого поезда ДПКр-3. Поезд будет эксплуатироваться "Укрзализныцей" на маршруте Центральный ж/д вокзал Киева - аэропорт Борисполь.

Ранее речь шла о поставке УЗ шести дизель-поездов КВСЗ. В августе 2018 года УЗ подписала с КВСЗ договор о поставке ей 6 дизель-поездов до конца 2019 года. Сумма контракта составила 1,062 млрд гривен, один дизель-поезд стоит 177 млн гривен.

Позже стало известно, что УЗ сможет закупить в 2019 году только один такой поезд.