Подключение к электросетям подешевеет на 20%

Стандартное присоединение к электрическим сетям со следующего года подешевеет в среднем на 18,9%. Плата за нестандартное присоединение снизится в среднем на 5%.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Усредненное снижение платы за стандартное подключение в городах составит 30% по сравнению с 2019 годом. В сельской местности снижение составит в среднем 17%. Новые ставки начнут действовать с 1 января 2020 года.

В сообщении НКРЭКУ отмечается, что решение имеет целью усилить позиции Украины в рейтинге "Doing Business", что позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику.

Принятие указанных ставок, как отмечает регулятор, должно обеспечить равноправный доступ к электрическим сетям и позволит инвесторам лучше планировать свои расходы на этапе создания бизнеса.

Стоит отметить, что снижение ставок платы за присоединение к электрическим сетям будет касаться как бизнеса, так и населения, в частности, владельцев частных домов.

Напоминаем:

24 октября Кабинет министров своим постановлением упростил подключение населения и бизнеса к электрическим сетям.

Правительство определило Государственной инспекции по энергетическому надзору органом, который в режиме "единого окна" должен рассматривать и анализировать спорные вопросы о присоединении заказчиков к электрическим сетям.

2 сентября президент Владимир Зеленский поручил НКРЭКУ до конца года уменьшить стоимость подключения населения и бизнеса к электрическим и газовым сетям, принадлежащих частным монополистам.

Роман Скляров, ЭП