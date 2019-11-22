Экспорт животноводческой продукции в ЕС может остановиться с 2022 года
Украина не сможет с 2022 года экспортировать свою животноводческую продукцию в Европейский Союз, если не приведет свое законодательство и нормативные документы в соответствие с новым регламентом ЕС.
Об этом заявил координатор проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виталий Башинский во время пресс-конференции сообщает Укринформ.
"Если Украина не примет законодательных актов в отношении благополучия животных и антибиотикорезистентности, в 2022 году, когда вступит в действие новый регламент ЕС, экспорт (животноводческой продукции — ред.) из Украины будет ограничен", - сказал Башинский.
Он отметил, что сегодня в Украине уже широкомасштабно применяется программа государственного мониторинга остатков ветеринарных препаратов и других загрязнителей в продукции животного происхождения.
"Именно благодаря этой работе Украина на сегодня является экспортером своей животноводческой продукции в ЕС", - подчеркнул эксперт FAO.
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