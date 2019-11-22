Курс валют на 22 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,15 - 24,17 гривни;

Евро - 26,70 - 26,72 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,07 - 24,29 гривни. Евро покупают по 26,54 гривни, продают по 26,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,18 - 24,20 гривни, евро - 26,68 - 26,76 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 22 ноября на уровне 24,19 гривни за доллар.

21 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

21 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда