ЕС обеспокоен бюджетами Франции и Италии - государственные долги растут

Европейская комиссия заявила, что восемь стран-членов ЕС рискуют нарушить жесткие налоговые правила блока в следующем году, если не достигнут своих целей по сокращению задолженности и дефицита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Среди указанных стран Италия и Франция, а также шесть других, в том числе Испания, Португалия и Бельгия.

"Среди бюджетных планов, подверженных риску несоблюдения, нас больше всего волнуют те, у которых уровень долга высокий и недостаточно быстро сокращается", - заявил вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис, прямо ссылаясь на Италию, Францию, Бельгию и Испанию.

"Мы приглашаем все государства-члены, которые подвергаются риску несоблюдения (правил), принять необходимые меры в рамках национального бюджетного процесса, чтобы обеспечить соответствие бюджета 2020 года", - сказал он.

Договоры ЕС обязывают государства-члены ограничивать свой годовой дефицит менее 3% ВВП, а государственный долг - менее 60% ВВП. Правила задолженности и дефицита являются краеугольным камнем членства в еврозоне, но страны обычно выходят за пределы.

Особую обеспокоенность Брюсселя вызывает растущая задолженность Италии, которая, как ожидается, вырастет до огромных 136,8% ВВП, самого высокого в еврозоне, за исключением помощи Греции.

Государственный долг Франции, второй по величине экономики еврозоны, также вызывает беспокойство, поскольку ожидается, что к концу 2020 года он достигнет 98,9% ВВП.

Европейская правда