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В Минэкономики назвали топ-5 областей по площади незарегистрированных сельхозземель

Четверг, 21 ноября 2019, 17:35

В Министерстве экономики назвали 5 областей с самыми большими площадями сельскохозяйственных земель, которые не зарегистрированы в Государственном геокадастре.

Об этом в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

Больше земель, неучтенных в Госгеокадастре, обнаружили в Николаевской области - 409 тысяч гектаров из общей площади сельхозугодий в области в 2,27 миллиона гектаров.

В Одесской области - 282 тысяч гектаров неучтенных сельхозземель, в Луганской - 270 тысяч, Запорожской - 265 тысяч и Херсонской 263 тысячи гектаров.

Напомним, что 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Верховная Рада предварительно вернула в управление местным общинам государственные земли за пределами населенных пунктов, а также запустила ликвидацию Госгеокадастра.

Экономическая правда

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Минэкономики земля рынок земли

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