FlixBus анонсировала открытие первого в Украине "зеленого" брендированного маршрута
Четверг, 21 ноября 2019, 16:23
Немецкая транспортная компания FlixBus откроет в Украине первый зеленый брендированный автобусный маршрут.
Об этом говорится в пресс-анонсе перевозчика.
Отмечается, что в FlixBus планируют раскрыть все детали на пресс-конфренции в декабре. О том, каким будет маршрут, в компании не уточнили.
Также FlixBus обещает рассказать об итогах первых 6 месяцев работы в Украине и о планах на 2020 год.
Читайте также: Основатель и СЕО FlixBus Андре Шваммлайн: через пять лет все украинцы должны держать FlixBus в уме
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua