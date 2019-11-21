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FlixBus анонсировала открытие первого в Украине "зеленого" брендированного маршрута

Четверг, 21 ноября 2019, 16:23

Немецкая транспортная компания FlixBus откроет в Украине первый зеленый брендированный автобусный маршрут.

Об этом говорится в пресс-анонсе перевозчика.

Отмечается, что в FlixBus планируют раскрыть все детали на пресс-конфренции в декабре. О том, каким будет маршрут, в компании не уточнили.

Также FlixBus обещает рассказать об итогах первых 6 месяцев работы в Украине и о планах на 2020 год.

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Экономическая правда
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