Эксперты Unicorn Systems о новом рынке электроэнергии: Есть обнадеживающие моменты

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Первые месяцы работы показали, что свободный рынок электроэнергии в Украине все-таки появился, но работает система "прогнозируемо плохо".

Об этом в интервью Kosatka.Media рассказали глава украинского офиса чешской IT компании Unicorn Systems Владимир Погойда и ведущий специалист Яна Лях. Компания специализируется на открытие энергорынков в Европе.

"В целом, рынок все-таки открылся. Начали нарабатываться механизмы работы в нем, мы видим увеличение конкуренции, значит, это действительно рынок, а не регулируемая монополия", – пояснила Яна Лях.

В Украине наконец-то появился импорт электроэнергии на рыночных условиях. Кто-то из игроков рынка может купить пропускную способность на вход, допустим, на суточном аукционе, на выход – на годовом аукционе, и это, по мнению экспертов, не им помешает осуществить транзит.

Антимонопольный комитет в своих недавних рекомендациях также отметил это как действительно положительную черту открытия рынка.

Самих участников рынка тоже становится все больше, в том числе, и новых компаний. Все это свидетельствует о том, что "есть обнадеживающие моменты".

В тоже время, есть много технических моментов, которые по мнению самих участников рынка плохо проработаны. Самый яркий пример – расчеты за электроэнергию.

"По состоянию на 6-е ноября, июль 2019 еще не закрыт, окончательные счета не выставлены. Это опасная ситуация. С открытием рынка появилось много независимых поставщиков электроэнергии, и они периодически переходят в преддефолтное состояние, дефолтное состояние, некоторые скоро начнут объявлять о банкротстве. И что делать в том случае, если поставщик уже обанкротился, а расчеты еще не закрыты? То есть он обанкротился, прошел все процедуры, закрылся, а в январе мы пересчитаем весь рынок и окажется, что он что-то должен рынку, а кто будет отдавать эти деньги – непонятно. Это самый большой технический вопрос", – подчеркнули в Unicorn Systems.

Есть проблемы и с киберзащитой украинской энергоотрасли. Программное обеспечение для поддержки торговых операций, это балансирующий рынок и решение для оператора рынка, внедрялось в сильной спешке.

"И, справедливости ради, мы не слышали о том, чтобы системы, которые работают сейчас в Украине, прошли такую экспертизу. Хотя должны были, потому что у нас в кибербезопасности есть локальные нюансы по многим вещам, которые нужно было бы проверить", - отметила Яна Лях.

Решить все эти проблемы можно, но нужна помощь государства.

"Причина, почему часто внедрение подобных проектов неуспешно в Украине, – законодательство устарело. Там есть масса ограничений, которые сегодня вообще не нужны. Например то, что данные о клиентах должны храниться только в стенах оператора рынка. С другой стороны, "Закон про публічні закупівлі" оптимизирован под покупку очень простых вещей, сапог кирзовых или лопат, и купить по нему информационные системы очень сложно. В результате тендеры выигрывают случайные компании , которые обещают невозможное и, к сожалению, у клиентов нет эффективного механизма это проверить", - резюмировал Владимир Погойда.