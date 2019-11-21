Счетная палата обвинила Нацбанк в неэффективных управленческих решениях, в НБУ опровергают

В Счетной палате установили, что незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Нацбанка привели к неэкономному использованию 16,5 млн грн административных расходов в 2018 году.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по перечислению средств в государственный бюджет за 2018 год.

Отмечается, что в прошлом году 35 работникам НБУ, которые находились на ликвидированных должностях, выплатили зарплату в сумме 3,6 млн грн из-за несвоевременного их предупреждения об увольнении ответственными должностными лицами.

Еще 3 млн грн неэкономно использовали из-за возобновления по решению суда незаконно уволенных работников, 9,9 млн грн - на содержание объектов НБУ, которые не используются, отметили в Счетной палате.

В ведомстве заявляют, что НБУ - единственный госорган в Украине, который создал собственный пенсионный фонд и направляет туда госсредства.

"Этим созданы неравные условия среди работников органов государственной власти, а следовательно, необходимо внести изменения в законодательство для урегулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов.

В прошлом году почти 40 млн грн НБУ направил на обеспечение деятельности Корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины, что привело к уменьшению прибыли к распределению, а следовательно, отчислений в государственный бюджет", - говорится в отчете.

Также подчеркивается, что Счетной палате не предоставили материалов внутреннего аудита Нацбанка за прошлый год.

В ведомстве заявили о законодательной несогласованности по осуществлению гоаудита доходов и расходов НБУ.

"Так, согласно ЗУ "О Счетной палате" должно проверяться выполнение сметы доходов и расходов НБУ.

В то же время в соответствии с ЗУ "О Национальном банке Украины" Счетная палата проверяет выполнение сметы административных расходов НБУ, а они в прошлом году составили лишь 13% общей суммы расходов по консолидированной финансовой отчетности регулятора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Совет НБУ поддерживает инициативу Счетной палаты законодательно урегулировать существующие разногласия относительно осуществления государственного аудита всех доходов и расходов Нацбанка.

В то же время в НБУ заявили, что, осуществляя расходы в пределах сметы, всегда детально изучают вопрос экономической целесообразности и руководствуются необходимостью прозрачного и экономного использования государственных ресурсов.

"Финальный отчет и решение Счетной палаты по результатам проверки выполнения прошлогоднего сметы Национальный банк получил 31 октября 2019 года. Документы сейчас детально изучаются.

Национальный банк в определенные законодательством сроки (в течение одного месяца) предоставит Счетной палате план мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также замечания к отчету и решения", - говорится в сообщении.

Экономическая правда