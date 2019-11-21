Apple Music запустили бизнес-тариф для заведений и магазинов

Компания Apple запустила Apple Music for Business — специальную подписку на музыкальный сервис для брендов.

Об этом сообщает ain.ua

Обычная подписка на Apple Music не позволяет транслировать музыку в коммерческих целях — в магазинах и заведениях.

Новый бизнес-тариф решает вопросы с лицензированием, а также предоставляет специально подобранные плейлисты и персонализированные рекоммендации для конкретного бренда.

Компании могут управлять Apple Music for Business с помощью специального приложения, которое доступно в App Store.

Apple не раскрывает цены на бизнес-тариф, а для его подключения нужно напрямую связаться с компанией через специальный сайт.

Страны, где работает сервис, также неизвестны, но в форме связи доступны десятки государств, включая Украину. Уже сейчас новой услугой пользуются универмаг Harrods, магазины Levi`s и еще около 20 брендов.