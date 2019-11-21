Все разделы
Укр / Рус

Россия сказала, когда заработает "Северный поток-2"

Четверг, 21 ноября 2019, 14:35

Газопровод "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"В середине следующего года", - сказал Козак, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод "Северный поток-2". Он не уточнил, в каком месяце это может произойти.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.

В Сенате США призывают ввести санкции против проекта в ближайшее время, чтобы отложить введение газопровода в эксплуатацию или даже вообще остановить его строительство.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Россия Северный поток

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина потребует от РФ 1,2 миллиарда компенсации за порты в Крыму 20 ноября 2019, 12:25
На пороге газовой войны: что будет, если не удастся подписать транзит с "Газпромом" 20 ноября 2019, 08:20
Россиянам запретят покупать сельхозземлю — уполномоченный Зеленского 19 ноября 2019, 14:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!