В Нацбанке ожидают достижение договоренностей с МВФ в этом году

В Национальном банке ожидают достичь принципиального согласия с Международным валютным фондом на финансовую поддержку Украины до конца 2019 года

Об этом заявила заместитель главы НБУ Катерина рожкова, в интервью Finance.liga.net

"Наш базовый сценарий – Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну. – Ред.) мы получим до конца года", - заявила замглавы НБУ.

Рожкова также заявила, что миссия видит успехи в работе государственных институций, но есть "силы" которые хотят сорвать процесс.

"..Мы (НБУ и МВФ - ЭП) говорили в основном о программе и там, безусловно, звучал месседж, что миссия видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе ОП, Кабмина и Нацбанка.

Но при этом, все понимают, что в стране продолжают "работать" силы, стремящиеся сорвать наше сотрудничество", - подчеркнула Рожкова.

Замглавы отметила что большинство требований МВФ выполнены и сложностей в этом плане не предвидится.

"Особых сложностей я уже не вижу: закон о незаконном обогащении принят, бюджет – тоже, анбандлинг Нафтогаза подписан президентом, насколько я знаю, скоро будут сформированы новые независимые набсоветы госбанков (Минфин доукомплектовал набсоветы Ощадбана и Укрэксимбанка 20 ноября. – Ред.).

Даже по самому сложному вопросу – возврат денег, потраченных на банки-банкроты – тоже в последнее время есть прогресс", - заявила Рожкова.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда начала работать в Украине в четверг, 14 ноября.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что Фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры с МВФ о новой программе расширенного финансирования близки к договоренности, но пока рано говорить о результатах.