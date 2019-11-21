Зеленский про судостроение: Мы планируем строить корветы

Президент Владимир Зеленский поделился планами на производство отечественных корветов и поддержал соглашение между правительствами Украины и Франции о производстве и покупке военных катеров.

Об этом он сообщил на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ военных кораблей, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что контракт между правительствами Украины и Франции об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей важен для Украины, но необходимо поддерживать в первую очередь отечественное производство.

"Честно скажу, что этот контракт готовился еще до моего президентства. Я сегодня поддерживаю этот контракт. В любом случае, для нас важнее свое производство, поддерживать Николаев и область, чтобы профессионалы, которые уехали, потому что здесь ничего не строилось многие годы, вернулись домой", - сказал он.

Зеленский отметил, что есть стратегия, которую ему представлял командующий ВМС Игорь Воронченко. "Мы планируем строить корветы. Есть план, но вы же знаете, что любой план должен поддерживаться реальными сроками и бюджетом", - отметил он.

В свою очередь адмирал Воронченко напомнил, что к 2028 году планируется построить четыре корабля типа "корвет".

Как сообщалось, утвержденная правительством в ноябре 2017 года новая редакция госпрограммы "Корвет", принятой в 2011 году и замороженной в 2014 году, предусматривает строительство до 2028 года для ВМСУ 4 кораблей типа "корвет", сдача головного корабля заказчику намечена на 2022 год.