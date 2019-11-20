Новинка Kickstarter: спонсорам будет видно куда тратят деньги стартапы

Международная краунфаднинговая платформа Kickstarter добавила для проектов функцию Project Budget, которая показывает, куда именно стартап собирается потратить деньги, которые ему дадут спонсоры.



Об этом сообщает ain.ua

"Авторы проекта могут использовать ее, чтобы показывать его стоимость, от прототипирования и R&D, и до упаковки и отгрузки. Как только они разберутся с этим в редакторе проекта, диаграмму с их бюджетом можно опубликовать на странице проекта", — говорится в описании функции.

С точки зрения платформы, такая функция во-первых, заставит создателей проектов лучше задумываться о своих будущих затратах, а во-вторых, даст желающим более прозрачную картину по тем проектам, которые они хотят поддержать.

Важный нюанс: Project Budget не является обязательным пунктом в оформлении проекта на Kickstarter, однако те кампании, у которых он есть, получат больше шанса попасть на главную. Также проекты, которые показывают структуру своего бюджета спонсорам, будут отмечаться специальным значком.

В будущем платформа также собирается дать проектам возможность показывать спонсорам, куда тратятся их деньги на фазе создания продукта, и сравнивать это с изначальным бюджетом, на который они рассчитывали.