Кабмин назначил новых членов набсоветов 2 госбанков

Кабинет министров назначил трех независимых членов наблюдательного совета "Ощадбанка", а также - независимого члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно решению правительства, в состав наблюдательного совета АО "Ощадбанк" вошли: Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот, Игорь Митюков - как независимые члены. Независимым членом наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" назначили Ласло Урбана.

"Целью реформы корпоративного управления государственных банков является создание независимых наблюдательных советов, свободных от политического воздействия в соответствии с лучшими международными практиками.

Назначение членов наблюдательного совета Ощадбанка и Укрэксимбанка обеспечит надлежащее функционирование наблюдательного совета этих государственных банков, будет способствовать их эффективному управлению, исполнению стратегии развития, защиты прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера", - заявили в Минфине.

Напомним:

Кабинет министров прекратил полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков.

В частности, прекращены полномочия членов наблюдательного совета "Ощадбанка": Аджунера Шевки, Гринченко Алексея, Билака Даниэля, Власова Дмитрия, Резникова Алексея, а также Торстена Пауля - члена набсовета "Укрэксимбанка".

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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что независимые наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут сформированы до конца 2019 года.

Экономическая правда