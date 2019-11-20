Гончарук о переговорах с МВФ: Прогресс ощутим, но о результатах говорить рано
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования близки к договоренности, но пока рано говорить о результатах.
Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".
При этом, глава правительства отказался от каких-либо уточнений.
По его словам, достижение договоренностей с Фондом через несколько месяцев - это беспрецедентный срок, в нормальном режиме переговоры могут продолжаться полгода-год.
"Миссия МВФ в Киеве. Мы работаем в рабочем режиме", - добавил он.
Гончарук также заявил, что прогресс за два месяца в переговорах ощутим.
Напомним:
Миссия Международного валютного фонда начала работать в Украине в четверг, 14 ноября.
Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что Фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.
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