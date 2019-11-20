Гончарук о переговорах с МВФ: Прогресс ощутим, но о результатах говорить рано

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования близки к договоренности, но пока рано говорить о результатах.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

При этом, глава правительства отказался от каких-либо уточнений.

По его словам, достижение договоренностей с Фондом через несколько месяцев - это беспрецедентный срок, в нормальном режиме переговоры могут продолжаться полгода-год.

"Миссия МВФ в Киеве. Мы работаем в рабочем режиме", - добавил он.

Гончарук также заявил, что прогресс за два месяца в переговорах ощутим.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда начала работать в Украине в четверг, 14 ноября.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что Фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.