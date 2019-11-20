Украинский рынок новых легковых авто вырос на 17%

За 9 месяцев 2019 года на закупку новых легковых авто импортеры потратили 1,2 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт новых авто вырос на 17%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что в целом за 9 месяцев текущего года в режиме импорта ввезли 412,8 тыс легковых авто на сумму почти 2,6 млрд долларов.

"Из этого количества новыми были только 65,3 тыс авто, что соответствует 16% от общего объема. Таможенная стоимость 347,5 тыс импортируемых подержанных автомобилей составляла 1,4 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что с января по сентябрь больше всего новых автомобилей завезли из Японии - 13,6 тыс шт., на втором месте импорт из Румынии - 8,6 тыс новых авто, на третьем - импорт из Китая (7 тыс машин).

"Лидером по поставкам легкового секонд-хенда стала Германия. За десять месяцев из ФРГ было ввезено 89 тыс б/у авто.

Второй результат в Польше, из которой ввезли 53,5 тыс машин с пробегом. Ненамного меньше оказался импорт из Литвы - 53,2 тыс шт", - пишет Укравтопром.

Экономическая правда