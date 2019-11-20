Криклий призвал автоперевозчиков “давить” на Польшу, для увеличения разрешений

Ситуация с автоперевозками через польскую границу в 2020 году может усугубиться в связи с тем, что Польша выдает дополнительные разрешения в 2019 году за счет следующего года.



Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.

"Пять тысяч разрешений они передали, уже все выбраны. Все пункты выдачи разрешений мы обустроили онлайн-камерами, чтобы все было видно в режиме онлайн. Договорились, что еще 10 тыс. они выдают, но за счет следующего года.

Это будет после перераспределения контингента разрешений. Распределение должно быть после встречи с министром (инфраструктуры Польши – ред.), мы с ним встречаемся 27 числа", - сказал министр.

Криклий подчеркнул, что постарается убедить польскую сторону в необходимости увеличения количества разрешений, но, "учитывая позицию Польши, это нелегко".

"Это нелегко, и представители автоперевозчиков должны не нас саботировать и пытаться на нас "давить", а и на поляков в первую очередь. Потому что много украинцев работает и на польской стороне", - отметил глава ведомства.

В то же время он добавил, что министерство, в свою очередь, будет бороться с несистемным распределением разрешений.

"Нужно понимать: частично эта проблема является искусственной, поскольку там коррупция, несистемное распределение. Эти вещи мы уже начали менять и точно значительно улучшим, поскольку у нас будет автоматический реестр. Это все будет через электронный кабинет перевозчика. Уже к концу года запустим все эти вещи", - подытожил министр.

Напомним:

В ноябре Мининфраструктуры договорилось, что в 2019 году Польша предоставит дополнительно 5 тысяч разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок, лимит на 2020 год предварительно установлен на уровне 160 тысяч.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка назвал позицию Польши относительно квот для Украины на международные грузовые автоперевозки "экономическим геноцидом".

25 октября на выезде из Украины у КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 500 грузовиков, очередь составляла более 10 километров. Причиной очереди стало окончание разрешений на движение грузовиков Польшей.

30 сентября премьер-министр Гончарук сообщал, что Украина продолжает активный диалог с Польшей о выдаче дополнительных разрешений на автоперевозки.

Проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 160 тысяч разрешений. Для сравнения, в 2018 году Украина получила 260 тысяч разрешений.

Следует отметить, что по действующим межгосударственным соглашениям квота на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не меньше 200 тысяч разрешений.

Однако сегодня минимальная квота, в которой нуждается рынок, является 230 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

Подробнее читайте в статье: "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".