Amazon сделал свой музыкальный стриминг бесплатным

Стриминговий музыкальный сервис компании Amazon, Amazon Music переходит на бесплатный тариф с рекламой для всех своих пользователей.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

"Начиная с сегодня, пользователи Amazon Music, которые не имеют премиум-подписки могут слушать подборку топ-плейлистов и тысячи станций бесплатно, на своих любимых устройствах. Ранее такие возможности были доступны только для Echo-девайсов (колонки собственного производства Amazon - ЭП), теперь возможность получили клиенты iOS, Android, и FireTV ", - отмечается на сайте Amazon.

Также пользователи могут слушать музыку через веб-версию сервиса.

Отмечается, что бесплатный доступ включает в себя рекламу, избавиться от которой можно оформив подписку по 0,99 центов в месяц, такая цена распространяется на 4 месяца, дальше подписка будет стоить 9,99 долларов.

Сервис доступен владельцам iPhone, iPad, устройств Android и Amazon TV Fire в США, Великобритании и Германии.



Напомним, свой музыкальный сервис Amazon запустили в 2016 году.



Экономическая правда