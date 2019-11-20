Кабмин начал централизацию государственных колл-центров — Дубилет

Кабинет министров начал централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органы власти.

Об этом сообщил в Facebook министров Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, один из способов повышения эффективности - централизация процессов, что приводит к повышению качества работы и сокращения госаппарата.

"Я удивился, когда обнаружил, что в Кабмине работает более 50 различных колл-центров. Почти каждый колл-центр - это куча лишнего дорогостоящего оборудования, а также операторов и их начальников.

Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное", - рассказал министр.

"Для этого я уговорил уйти из бизнеса мою бывшую коллегу по Fintech Band Юлию Гусеву, которая собаку съела на создании колл-центров в банках.

Мы меняем систему мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше", - добавил он.

Дубилет отметил, что вскоре запустят поддержку не только по телефону или по почте, но и через мессенжеры, как в монобанк.

"Не потому что это модно, а потому что так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет.

Например, сейчас в центральном колл-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в монобанк. При том, что зарплаты у операторов невозможно низкие. Будем создавать для операторов удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева", - написал он.

Напомним:

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить защищенную стационарную телефонная связь, которой пользуются чиновники Кабмина, специальным электронным приложением.

Экономическая правда