Volkswagen протестирует "квантовый навигатор"

Германский автопроизводитель Volkswagen протестирует навигатор, который использует возможности квантового компьютера для прогнозирования количества пассажиров и оптимизации маршрута.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На следующей неделе в Лиссабоне, где в это время будет проходить технологическая конференция Web Summit, между местом проведения мероприятия и другими частями города будут курсировать девять городских автобусов, оснащенных "квантовым маршрутизатором", сообщает The Wall Street Journal.

Это приложение использует доступ к квантовому компьютеру для расчета наиболее быстрого пути для каждого из автобусов в режиме, близком к реальному времени.

Целью тестовых поездок является выбор оптимального маршрута в условиях интенсивного городского движения, заявил главный информационный директор VW Мартин Хофман.

Испытания являются частью более масштабного плана компании по внедрению подобных систем в свои автомобили. VW намерена коммерциализировать эту технологию в ближайшие три года.

В разработке приложения-навигатора участвовала компания D-Wave Systems Inc.