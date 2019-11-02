В Канаде без электроснабжения остались около миллиона человек

Из-за сильных ветров и ливнейи на юго-западе провинции Квебек 980 тысяч канадцев были отрезаны от электроснабжения.

Источник: CBC News со ссылкой на данные энергетической компании Hydro-Quebec

Непогода также привела к гибели одного человека в городе Бромонт, что вблизи границы с США. На 63-летнего мужчину упало дерево во время того, как он фотографировал другое поваленное дерево. Еще один человек получил серьезные травмы в Монреале вследствие удара вырванной ветром из здания кирпича.

Сильный ветер, которые местами достигали 90 км\ч, обусловили отмену и отложения сотен рейсов в международном аэропорту Монреаля, одном из наиболее загруженных аэропортов Канады.

Перебои с поставкой электроэнергии заставили некоторые школы завершить занятие раньше и отпустить учеников домой.

Сейчас с последствиями непогоды борются около 600 сотрудников Hydro-Quebec. Однако специалистам понадобится как минимум сутки, чтобы отреагировать на все 2100 инцидентов в регионе.