Радары Trucam покроют почти все крупные трассы — МВД

С 20 ноября радары TruCAM будут осуществлять измерения на 186 участках и покроют почти все крупные трассы Украины.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий: "Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках".

Детали: В частности, 20 ноября добавляется еще 57 участков, где будут работать приборы TruCAM.

По данным МВД, с начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные привлекли к ответственности более 350 000 нарушителей.