Радары Trucam покроют почти все крупные трассы — МВД
Вторник, 19 ноября 2019, 12:53
С 20 ноября радары TruCAM будут осуществлять измерения на 186 участках и покроют почти все крупные трассы Украины.
Источник: пресс-служба МВД
Дословно заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий: "Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках".
Детали: В частности, 20 ноября добавляется еще 57 участков, где будут работать приборы TruCAM.
По данным МВД, с начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные привлекли к ответственности более 350 000 нарушителей.
Подходы, согласно которым будет осуществляться фиксация:
- на сайте и в соцсетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;
- на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
- в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
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