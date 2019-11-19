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Радары Trucam покроют почти все крупные трассы — МВД

Вторник, 19 ноября 2019, 12:53

С 20 ноября радары TruCAM будут осуществлять измерения на 186 участках и покроют почти все крупные трассы Украины.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий: "Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках".

Детали: В частности, 20 ноября добавляется еще 57 участков, где будут работать приборы TruCAM.

По данным МВД, с начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные привлекли к ответственности более 350 000 нарушителей.

 
Участки, на которых будут измерять скорость прибором TruCAM, обозначенные красным
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Подходы, согласно которым будет осуществляться фиксация:

  • на сайте и в соцсетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;
  • на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
  • в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Украинская правда

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