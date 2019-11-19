"Нафтогаз": Вопрос газа не будет обсуждаться на "нормандской встрече"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что ему не известно о намерениях вынести на обсуждение "нормандской четверки" вопрос газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Источник: выступление Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV

Прямая речь: "О нормандском формате. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате по переговорам о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел. "

Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в новом иске к "Газпрому" компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации.

Этот иск – ответ на исковое заявление "Газпрома", которое было подано в Стокгольмский арбитраж в 2018 году.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Предыстория:

Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.

Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.