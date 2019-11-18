Из-за тумана в Харькове отменили несколько авиарейсов

В аэропорту "Харьков" из-за тумана отменили или задержали несколько рейсов.

Источник: пресс-служба аэропорта "Харьков" в Facebook

Дословно: "В связи со сложными метеоусловиями (туман) по состоянию на 15:00 (18.11.2019) в расписание выполнения рейсов аэропорта "Харьков" внесли следующие изменения:

Харьков-Киев PS 024 (МАУ) отменено;

Харьков-Киев PQ 162 (МАУ) задержан до 16:00;

Харьков-Стамбул TK 6882 (Turkish Airlines) отменено;

Шарм-эль-Шейх PQ 7121 (SkyUp Airlines) задержан до 19:50;

Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) задержан до 17:24;

Киев-Харьков PS 794 (МАУ) отменено;

Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines) отменено;

Киев-Харьков PQ 161 (SkyUp Airlines) задержан до 18:40;

Стамбул-Харьков TK 6881 (Turkish Airlines) отменено;

Харьков-Стамбул PC 426 (Pegasus Airlines) задержан до 16:30".

Детали: В аэропорту призвали заранее проверять актуальную информацию о прилете и вылете рейсов на сайте аэропорта.⠀

В случае изменения расписания авиарейса пассажирам нужно обратиться к авиаперевозчикам, или по месту приобретения билета или тура.