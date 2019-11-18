В Кабмине начинают внедрять инструменты Google — Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о старте пилотного проекта по внедрению инструментов Google в Кабмине.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы договорились с Google, что нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны.

Прежде всего я рассчитываю на Google Docs и Spreadsheet. Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие из-за того, что не могут просто "зашерить" документы и работать над ними вместе. Вместо этого куча времени уходит на логистику бумажек и чертежу по ним карандашами", - отметил министр.

Он добавил, что рассчитывает на Google Forms.

"Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную", - добавил Дубилет.

По его словам, на этой неделе официально начались курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.

"Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного.

Все это очень базовые вещи, к которым бизнес давно привык, но в государственных органах часто приходится начинать именно с таких базовых вещей", - написал Дубилет.

Экономическая правда