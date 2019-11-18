В НБУ предлагают разрешить получать наличные по картам в кассах магазинов

Национальный банк вынес на общественное обсуждение предложение разрешить владельцам платежных карт получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такое решение "будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом".

В НБУ добавили, что такие нормы содержит также принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в закон по применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Все желающие могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, после чего НБУ это постановление утвердит и позволит проводить подобные операции.

В то же время Нацбанк упростит учет операций по выдаче наличных с карточек украинцев в кассах учреждений.

Также в НБУ урегулируют вопрос операций по переводу наличных нефинансовыми компаниями, которые имеют лицензию на осуществление денежных переводов.

Экономическая правда