В НБУ предлагают разрешить получать наличные по картам в кассах магазинов
Национальный банк вынес на общественное обсуждение предложение разрешить владельцам платежных карт получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что такое решение "будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом".
В НБУ добавили, что такие нормы содержит также принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в закон по применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.
Все желающие могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, после чего НБУ это постановление утвердит и позволит проводить подобные операции.
В то же время Нацбанк упростит учет операций по выдаче наличных с карточек украинцев в кассах учреждений.
Также в НБУ урегулируют вопрос операций по переводу наличных нефинансовыми компаниями, которые имеют лицензию на осуществление денежных переводов.
Экономическая правда
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