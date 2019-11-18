Tesla инвестирует почти 4 миллиарда евро в свой завод под Берлином - СМИ

Американская компания Tesla намерена инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 миллиардов евро.

Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

В компании планируют, что после завершения первого этапа строительства на заводе будут работать более 3 тысяч человек, а по окончании всех строительных работ - от 7 до 8 тысяч.

Отмечается, что начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 километрах на юго-восток от Берлина, запланированно на первый квартал 2020 года.

Ожидается, что строительство завершится до конца 2021 года, а первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y. В дальнейшем планируется выпуск в целом до 150 электромобилей различных моделей ежегодно.

В соответствии с соглашением о намерениях, заключенным между Tesla и правительством федеральной земли Бранденбург, где расположен Грюнхайде, фабрика займет 300 гектаров.

"Обе стороны будут пытаться "как можно скорее принять обязательные решения" по проекту", - говорится в сообщении.

По данным газеты, Tesla намерена выкупить еще около 10 га у расположенного рядом центра грузовых перевозок. В случае согласия со стороны правительства ФРГ и Евросоюза Tesla может рассчитывать на государственную поддержку в размере около 300 млн евро.

О планах построить под Берлином так называемую Gigafactory (гигафабрику) основатель Tesla Маск объявил 12 ноября.