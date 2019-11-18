"Энергоатом" заказала прибор вдвое дороже, чем "Укрэнерго" два года назад

"Энергоатом" 9 октября по результатам тендера заказала шунтирующий реактор на 62,52 миллиона гривень, ранее "Укрэнерго" купил такие же реакторы вдвое дешевле, по 30 миллионов гривень.

Об этом сообщают Наші гроші с ссылкой на систему "Прозорро".

К 2 августа 2020 для Ривненской АЭС поставят масляный шунтирующий реактор на напряжение 750 кВ производства обанкротившегося ЗАО "Запорожтрансформатор" Константина Григоришина.

Его удельная стоимость составляет 23 тыс дол за один мегавольтампер мощности.

Ранее на тендерах "Укрэнерго" такие реакторы были вдвое дешевле. В декабря 2017 года "Укрэнерго" заказало "Запорожтрансформатор" такой реактор с 30,00 млн грн., Или 9,8 тыс дол за МВА.

Тогда же на тендере по ПС 750 кВ "Захидноукраинська" реактор стоил 33,12 млн грн., Или 11 тыс дол за МВА.

Медь, которая является одним из основных материалов для изготовления реактора, за эти два года подешевела - на бирже LME котировки снизились на 21%, от 6844 дол до 5658 дол за тонну.

Запорожская "Автоформула Центр" во главе с Иваном Швецом принадлежит местным жителям Вадиму и Андрею Гашенко. Последние также обладают рядом ООО связанных с энергетикой.

Победитель имеет общий номер телефона 0612895664 с ООО "Торговый дом" Запорожского завода высоковольтной аппаратуры ", который ранее также принадлежал Гашенко.

Кроме того, ранее Гашенко были конечными бенефициарами КТ "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры - Вакатов" и компания" вместе с Александром Вакатовым.

В 2015 году этот завод разыграл подряд ОАО "Херсоноблэнерго" на 1970000 грн. с ООО "энергоактивов - Групп", которое было прописано вместе с "АФЦ Инвест" и "АФЦ Завод".Сейчас единственным конкурентом было Львовское управление ЗАО "Электро" с продукцией фирмы "Siemens AG" (Германия).

Наибольший пакет из 12% акций компании "Электро" принадлежит ООО "Электро-Закарпатье" Михаила Костака и Дмитрия Славича.

Последний владел ООО "Электро-стройсервис" с экс-депутатом Закарпатского облсовета от Партии регионов Сергеем Ковачем, сыном экс-нардепа Василия Ковача (вышел из Партии регионов 20 февраля 2014). Ковач-старший долгое время возглавлял ПАО "Закарпатьеоблэнерго".