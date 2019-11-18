Минифраструктуры предлагает упростить регистрацию для такси

В Министерстве инфраструктуры предлагают законопроект, который изменит получение лицензии на перевозку пассажиров на такси и легковых автомобилях на уведомление о начале деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также, законопроект предлагает предоставить Укртрансбезопасности полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об автомобильном транспорте через "контрольное приобретение услуг" и придать ей функции администрирования госреестра перевозчиков.



Экономическая правда