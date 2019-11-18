Минифраструктуры предлагает упростить регистрацию для такси
Понедельник, 18 ноября 2019, 13:43
В Министерстве инфраструктуры предлагают законопроект, который изменит получение лицензии на перевозку пассажиров на такси и легковых автомобилях на уведомление о начале деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также, законопроект предлагает предоставить Укртрансбезопасности полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об автомобильном транспорте через "контрольное приобретение услуг" и придать ей функции администрирования госреестра перевозчиков.
Экономическая правда
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