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Укр / Рус

Минифраструктуры предлагает упростить регистрацию для такси

Понедельник, 18 ноября 2019, 13:43
 

В Министерстве инфраструктуры предлагают законопроект, который изменит получение лицензии на перевозку пассажиров на такси и легковых автомобилях на уведомление о начале деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также, законопроект предлагает предоставить Укртрансбезопасности полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об автомобильном транспорте через "контрольное приобретение услуг" и придать ей функции администрирования госреестра перевозчиков.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры

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Экономическая правда
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