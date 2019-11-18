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Соучредитель Microsoft Гейтс снова стал самым богатым человеком мира

Понедельник, 18 ноября 2019, 13:44

Соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс вернул себе пальму первенства в рейтинге богачей, обогнав Джеффа Безоса и Бернара Арно.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что Гейтс занял первое место впервые за более чем 2 года.

По данным Bloomberg, выбиться в лидеры Гейтсу частично помогло решение Пентагона от 25 октября о заключении с Microsoft 10-летнего контракта объемом 10 млрд долларов на перемещение IT-систем с физических серверов в "облако". После этого акции Microsoft подорожали на 4%, а состояние Гейтса оценивается в 110 млрд долларов.

В то же время акции Amazon, которая также претендовала на этот контракт, но проиграла его, упали примерно на 2%. В результате, состояние Безоса оценивается в 109 млрд долларов, он идет на втором месте.

Замыкает топ-3 гендиректор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (103 млрд долларов).

Также в топ-5 - глава и крупнейший акционер Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (86,6 млрд долларов) и соучредитель Facebook Марк Цукерберг (74,5 млрд долларов).

 

Экономическая правда

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бизнес США

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