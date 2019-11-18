МАУ отменила один из рейсов Киев-Запорожье, Мотор Сич взамен добавила два
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 18 ноября прекратила выполнение одного из ежедневных рейсов по маршруту Киев - Запорожье.
Об этом со ссылкой на информацию Запорожского аэропорта сообщает ЦТС.
При этом, согласно информации в системе бронирования МАУ, еще один ежедневный рейс по этому маршруту продолжает обслуживаться - PS085/086.
Отметим, что когда в конце октября МАУ объявила о существенном сокращении количества рейсов, отмечалось, что между Киевом и Запорожьем с 18 ноября будут выполняться по два ежедневных рейса.
Между тем, базирующаяся в Запорожье авиакомпания "Мотор Сич" на днях отказалась от выполнения рейсов Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Ужгород. Взамен Мотор Сич добавила два рейса Запорожье-Киев и один Запорожье-Минск.
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