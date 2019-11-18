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"Лес в смартфоне": в реестр добавили еще две области

Понедельник, 18 ноября 2019, 12:32

Государственное агентство лесных ресурсов подключила лесохозяйственные предприятия Житомирской и Закарпатской области в электронный реестр разрешительных билетов на заготовку древесины и онлайн-карты рубок.

Об этом сообщает правительственный портал.

Всего же на сайте доступна информация о восьми областях - Черниговской, Полтавской, Ровенской, Киевской, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Житомирской.

Узнать о функционировании и механизм действия онлайн-карты можно на сайте LK.UKRFOREST.COM.

Экономическая правда

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