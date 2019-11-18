Concord bank разыгрывает "коммунальные каникулы" на 6 месяцев (укр)

PROMOTED

Concord bank оголосив про старт нової акції, де всі клієнти банку, які з 1 листопада 2019 року по 1 лютого 2020 року здійснять понад 10 оплат протягом місяця картками Mastercard від Concord bank, отримають шанс на пів року викреслити з пам’яті платежі за комунальними послугами.

Під час дії нової акції Concord bank дає можливість отримувати компенсацію оплати комунальних послуг протягом 6 місяців. Тобто банк влаштує переможцям розіграшу приємну "комунальну відпустку". Сума компенсації фіксована: по 5000* грн щомісяця на кожного клієнта-щасливця.

Для участі в розіграші потрібно лише розрахуватися своєю карткою Mastercard від Concord bank за товари та послуги в будь-якому магазині. Акція триває три місяці — у період з 1 листопада 2019 року по 1 лютого 2020 року.

У розіграші беруть участь лише картки Mastercard від Concord bank, за якими зафіксовано понад 10 транзакцій (тобто здійснених оплат) за один календарний місяць.

Розіграш буде проводитись тричі: 5 грудня, 8 січня та 5 лютого 2020 року. За допомогою генератора випадкових значень буде обрано по 3 переможці в кожному розіграші. Тобто всього 9 щасливців, які отримають компенсацію.

Після проведення кожного розіграшу Банк зв'яжеться з переможцем за допомогою смс або телефонного дзвінка, де повідомить про умови та дату отримання призу (не пізніш 4-х днів після проведення розіграшу).

Якщо у вашому гаманці ще немає картки Mastercard від Concord bank, можете отримати її в будь-якому відділенні Банку або замовити на сайті .

Ви також будете брати участь у розіграші, якщо встигнете здійснити не менш ніж 10 транзакцій протягом календарного місяця.

Зараховуються оплати будь-якого товару та послуг, які здійснювались через термінал магазину чи будь-якого іншого закладу.

Про деталі акції та інші пропозиції дізнавайтесь на сайті Concord bank ( к слову Concord bank прикрепить ссылку на новость про акцию) або в співробітників банку.

Є питання? (050)/(068)/(0562) 734 50 05 — телефонуйте, пишіть у WhatsApp, Viber або Telegram.

Беріть участь і вигравайте!

Підключіться до Всесвіту разом з Concord bank!



*Согласно Налогового кодекса Украины, с дохода клиента отсчитывается НДФЛ в размере 18% от дохода и военный сбор в размере 1.5% от дохода