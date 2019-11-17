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Поезд Львов — Берлин со стыковкой в Перемышле начнет курсировать ежедневно

Воскресенье, 17 ноября 2019, 15:25

Поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин. 

Источник: ЦТС

Детали: Согласно зимнему расписанию, поезд "Укрзализныци" №89 будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин будет отправляться в 19:57, прибывая на центральный ж/д вокзал Берлина в 9:48.

В обратном направлении поезд из немецкой столицы будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38, а поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10:18.

До 15 декабря поезд Львов-Перемышль будет курсировать только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

Напомним:

"Укрзализныця" планирует вернуть поезд Киев-Берлин в 2020 году.

Украинская правда

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Львов Германия железная дорога

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